Boxe femminile, Sine Charaabi conquista l'argento ai Mondiali: Wu Yu dominante tra i pesi mosca (Di sabato 25 marzo 2023) Sirine Charaabi non è riuscita nell'impresa di battere la cinese Wu Yu nella Finale della categoria fino a 52 kg ai Mondiali 2023 di Boxe femminile. La pugile italiana ha combattuto brillantemente nel primo round sul ring di Nuova Delhi (India), ma sulla lunga distanza si è dovuta arrendere al cospetto della coriacea asiatica, capace di imporsi con verdetto unanime (5-0: tre 30-27, due 29-28) e di conquistare meritatamente la medaglia d'oro. La 23enne casertana di origini tuniSine tornerà a casa con al collo un comunque brillante argento in chiusura del proprio cammino in questa rassegna iridata, dopo aver combattuto in questa categoria di peso che non sarà presente alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il nostro peso mosca, che in semifinale era riuscita a regolare la ...

