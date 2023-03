Bosch e i servizi di ricarica per i costruttori. Tra i primi c’è Maserati con la Granturismo Folgore (Di sabato 25 marzo 2023) Gli ingegneri di Bosch hanno previsto che la transizione energetica in Europa, porterà gli utenti, entro il 2030, all’acquisto di auto elettrificate: nel vecchio continente, ogni tre veicoli acquistati, due saranno di questa tipologia. “Nel corso di questo decennio – ha spiegato Camillo Mazza, GM Robert BoschGmbH Italia – ci aspettiamo una forte impennata del nostro business di servizi di ricarica, dal momento che all’accelerazione della diffusione della mobilita? elettrica si accompagnera? la necessita? di soluzioni di ricarica semplici e complete. Un dato di fatto che gioca a nostro favore”. Entro la fine del decennio le previsioni di business che includono le soluzioni di ricarica crescera? di oltre il 50% all’anno. Con questo spirito Bosch ha studiato e mette a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) Gli ingegneri dihanno previsto che la transizione energetica in Europa, porterà gli utenti, entro il 2030, all’acquisto di auto elettrificate: nel vecchio continente, ogni tre veicoli acquistati, due saranno di questa tipologia. “Nel corso di questo decennio – ha spiegato Camillo Mazza, GM RobertGmbH Italia – ci aspettiamo una forte impennata del nostro business didi, dal momento che all’accelerazione della diffusione della mobilita? elettrica si accompagnera? la necessita? di soluzioni disemplici e complete. Un dato di fatto che gioca a nostro favore”. Entro la fine del decennio le previsioni di business che includono le soluzioni dicrescera? di oltre il 50% all’anno. Con questo spiritoha studiato e mette a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ANSA_Motori : Servizi di ricarica Bosch per Maserati GranTurismo Folgore #ANSAmotori - EstebBeltramino : Servizi di ricarica Bosch per Maserati GranTurismo Folgore #motori - solomotori : Servizi di ricarica Bosch per Maserati GranTurismo Folgore - ClubAlfaIt : Maserati sceglie i servizi di ricarica di Bosch per i suoi EV - MobilitaNews : Auto, entro 2035 un veicolo su due sarà 'Battery Electric Vehicles' - Bosch, a sostegno ambiente, investe in diffus… -