Borse ansiogene. Le tre spie che rivelano una banca in crisi non funzionano più

(Di sabato 25 marzo 2023) Il caso Credit Suisse è da manuale. Serve un nuovo assetto di regole in grado di rendere compatibile un minore grado di leva finanziaria con la redditività richiesta dagli investitori e una forma di sussidio pubblico (garanzia sui depositi). Semplice? No

Who's next. Mercati ansiogeni, gli inviti alla calma sono un placebo. E Deutsche Bank finisce nel vortice L'HuffPost

È un mese di passione per il mondo della finanza, ed ancora non è finito. Come al solito le crisi bancarie si consumano nel weekend, quando i mercati sono chiusi e le persone hanno più difficoltà a ...