Boom di sbarchi a Lampedusa: oltre 2000 in 24 ore (Di sabato 25 marzo 2023) L'ultimo sbarco è di questa notte: 260 migranti sono arrivati con una barca sull'isola aggiungendosi agli oltre 1800 che hanno toccato terra ieri. Tutti provenivano dalla Tunisia Leggi su ilgiornale (Di sabato 25 marzo 2023) L'ultimo sbarco è di questa notte: 260 migranti sono arrivati con una barca sull'isola aggiungendosi agli1800 che hanno toccato terra ieri. Tutti provenivano dalla Tunisia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Fiume di arrivi sulle coste italiane, dove a Lampedusa in poche ore si sono registrati 20 sbarchi di oltre novecent… - RobertoBerretta : RT @Agenzia_Ansa: Fiume di arrivi sulle coste italiane, dove a Lampedusa in poche ore si sono registrati 20 sbarchi di oltre novecento nauf… - Hipatia36538162 : RT @Agenzia_Ansa: Fiume di arrivi sulle coste italiane, dove a Lampedusa in poche ore si sono registrati 20 sbarchi di oltre novecento nauf… - mbellio1964 : RT @Agenzia_Ansa: Fiume di arrivi sulle coste italiane, dove a Lampedusa in poche ore si sono registrati 20 sbarchi di oltre novecento nauf… - belzeb00m : RT @Agenzia_Ansa: Fiume di arrivi sulle coste italiane, dove a Lampedusa in poche ore si sono registrati 20 sbarchi di oltre novecento nauf… -

Nuovo naufragio al largo della Tunisia, 34 dispersi. Boom di arrivi Arrivati oltre mille migranti in poche ore Si registra un altro fiume di arrivi sulle coste italiane, dove a Lampedusa in poche ore si sono registrati venti sbarchi di oltre novecento naufraghi ... Migranti, boom di arrivi dalla Tunisia, mille in poche ore. Affonda barcone, 34 dispersi Un altro fiume di arrivi sulle coste italiane, dove a Lampedusa in poche ore si sono registrati venti sbarchi di oltre novecento naufraghi mentre la Guardia Costiera ha operato soccorsi in area Sar ... Migranti, boom di arrivi dalla Tunisia, mille in poche ore Un altro fiume di arrivi sulle coste italiane, dove a Lampedusa in poche ore si sono registrati venti sbarchi di oltre novecento naufraghi mentre la Guardia Costiera ha operato soccorsi in area Sar anche nel mar Ionio e la Geo Barents di Medici Senza Frontiere ha recuperato altri rifugiati al largo ... Arrivati oltre mille migranti in poche ore Si registra un altro fiume di arrivi sulle coste italiane, dove a Lampedusa in poche ore si sono registrati ventidi oltre novecento naufraghi ...Un altro fiume di arrivi sulle coste italiane, dove a Lampedusa in poche ore si sono registrati ventidi oltre novecento naufraghi mentre la Guardia Costiera ha operato soccorsi in area Sar ...Un altro fiume di arrivi sulle coste italiane, dove a Lampedusa in poche ore si sono registrati ventidi oltre novecento naufraghi mentre la Guardia Costiera ha operato soccorsi in area Sar anche nel mar Ionio e la Geo Barents di Medici Senza Frontiere ha recuperato altri rifugiati al largo ... Boom di sbarchi a Lampedusa: oltre 2000 in sole 24 ore ilGiornale.it Boom di sbarchi a Lampedusa: oltre 2000 in sole 24 ore L'ultimo sbarco è di questa notte: 260 migranti sono arrivati con una barca sull'isola aggiungendosi agli oltre 1800 che hanno toccato terra ieri. L'hotspot è nuovamente al collasso e fremono le ... Boom di arrivi, oltre 3mila persone soccorse: 34 dispersi Giornata da record tra soccorsi e sbarchi autonomi. Quasi 3.200 persone salvate dai mezzi della Guardia costiera, della Finanza e delle Ong, o approdate da sole a Lampedusa. Due le rotte interessate, ... L'ultimo sbarco è di questa notte: 260 migranti sono arrivati con una barca sull'isola aggiungendosi agli oltre 1800 che hanno toccato terra ieri. L'hotspot è nuovamente al collasso e fremono le ...Giornata da record tra soccorsi e sbarchi autonomi. Quasi 3.200 persone salvate dai mezzi della Guardia costiera, della Finanza e delle Ong, o approdate da sole a Lampedusa. Due le rotte interessate, ...