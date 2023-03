Booker T | “Lo sfogo di CM Punk sui social è stato infantile”

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 25 marzo 2023) In un modo o nell’altro, CMsta continuando a far parlare di sé: la Straight Edge Superstar di recente ha condiviso un durosul suo profilo Instagram, dove ha ripreso i fatti accaduti prima di All Out e ha definito Chris Jericho come un “tirapiedi”. La risposta di Y2J non si è fatta attendere ed è stata sarcastica, in pieno stile Jericho: lodiha comunque generato molti rumors attorno a un suo possibile ritorno al wrestling, ma ha anche attirato diverse critiche. Le reazioni The Second City Saint, nel suo, ha citato anche Jon Moxley e Dave Meltzer, quest’ultimo accusato di essere un bugiardo. A quanto pare, sorprendentemente,e Moxley pare abbiano del vero “heat” all’interno del backstage. Ovviamente non sono mancate le reazioni anche nel ...