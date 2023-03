Bonus riscaldamento con lo sconto in bolletta: come funziona e a chi spetta (Di sabato 25 marzo 2023) . Vedendo le ultime iniziative del governo guidato da Giorgia Meloni, sembra sia palese la volontà di reintrodurre il Bonus riscaldamento. Questa, sarebbe la via per prorogare gli sconti in bolletta, che vedrebbero la scadenza – almeno al momento – per la fine di questo mese di marzo 2023. Il provvedimento, secondo fonti governative, arriverà nella giornata di martedì. Il Bonus riscaldamento Un provvedimento che arriverà presto, che se ancora la maggioranza di governo dovrà trovare i confini su come impostarlo e regolarlo. Il Bonus riscaldamento rientrerà tra le novità di questo nuovo governo, attivo da ottobre 2022. Secondo le logiche del governo, il Bonus servirà a calmierare del bollette del gas. Ma anche in un altro importante ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 25 marzo 2023) . Vedendo le ultime iniziative del governo guidato da Giorgia Meloni, sembra sia palese la volontà di reintrodurre il. Questa, sarebbe la via per prorogare gli sconti in, che vedrebbero la scadenza – almeno al momento – per la fine di questo mese di marzo 2023. Il provvedimento, secondo fonti governative, arriverà nella giornata di martedì. IlUn provvedimento che arriverà presto, che se ancora la maggioranza di governo dovrà trovare i confini suimpostarlo e regolarlo. Ilrientrerà tra le novità di questo nuovo governo, attivo da ottobre 2022. Secondo le logiche del governo, ilservirà a calmierare del bollette del gas. Ma anche in un altro importante ...

