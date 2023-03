Bono Vox al San Carlo | uniche date in Italia Il leader degli U2 si esibirà in esclusiva a Napoli

Leggi su anteprima24

(Di sabato 25 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDue serate, che il cantante eU2Vox vivrà a, il 12 e 13 maggio, sul grande palcoscenico del Sanne volute con forza proprio dall’artista irlandese. «Una serata (anzi due) di parole, musica e anche qualche dispetto…», come le ha definitaall’inizio di Stories of Surrender book tour. Nel progetto Surrender, 40 canzoni e una storia,ha messo insieme un libro e un disco, dando vita a un recital in cui raccontare se stesso e il proprio tempo. La tappa napoletana, appuntamento straordinario che non avrà repliche in, rientra in quel giro per il mondo cominciato nello scorso autunno e che riprende in primavera. Un ...