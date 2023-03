Bombe sugli aiuti umanitari, i russi distruggono Kherson (Di sabato 25 marzo 2023) Guerra in Ucraina, continuano a cadere le Bombe da parte delle forze militari russe. A farne le spese sono anche i punti di consegna di aiuti umanitari, com'è successo anche nelle ultime ore a Kherson, I militari del Cremlino hanno bombardato un punto di consegna di aiuti umanitari nella città meridionale di Kherson, ferendo due civili. Lo ha riferito il governatore regionale Oleksandr Prokudin, precisando che i feriti sono una donna di 41 anni e un uomo di 25 anni, poi ricoverati in ospedale a causa delle schegge dell'esplosione. Nella giornata di sabato 25, la russia aveva effettuato 67 attacchi nelle aree controllate dall'Ucraina dell'oblast di Kherson, sparando 301 proiettili di artiglieria pesante e missili Grad. ... Leggi su iltempo (Di sabato 25 marzo 2023) Guerra in Ucraina, continuano a cadere leda parte delle forze militari russe. A farne le spese sono anche i punti di consegna di, com'è successo anche nelle ultime ore a, I militari del Cremlino hanno bombardato un punto di consegna dinella città meridionale di, ferendo due civili. Lo ha riferito il governatore regionale Oleksandr Prokudin, precisando che i feriti sono una donna di 41 anni e un uomo di 25 anni, poi ricoverati in ospedale a causa delle schegge dell'esplosione. Nella giornata di sabato 25, laa aveva effettuato 67 attacchi nelle aree controllate dall'Ucraina dell'oblast di, sparando 301 proiettili di artiglieria pesante e missili Grad. ...

