(Di sabato 25 marzo 2023) Gli addetti municipali alperi detriti dopo il bombardamento notturno nel centro della città e nell'area industriale di, nella regione di Donetsk. Finora non sono state ...

Gli addetti municipali al lavoro per rimuovere i detriti dopo il bombardamento notturno nel centro della città e nell'area industriale di, nella regione di Donetsk. Finora non sono state segnalate vittime. 25 marzo 2023''La quasi costante sirena di allerta aerea a, la costante minaccia di, la costante minaccia alla vita'', ha aggiunto raccontando della sua visita a sopresa nell'Ucraina ...''La quasi costante sirena di allerta aerea a, la costante minaccia di, la costante minaccia alla vita'', ha aggiunto raccontando della sua visita a sopresa nell'Ucraina ...

Bombardamenti a Kramatorsk, al lavoro per rimuovere le macerie - Il ... Il Sole 24 ORE

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla ..."Gli edifici residenziali e l'isola di Khortytsia sono sotto il fuoco nemico", annuncia il capo dell'ufficio del presidente ucraino. Il bilancio delle vittime è di almeno un morto e 32 feriti, tra cui ...