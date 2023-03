(Di sabato 25 marzo 2023)! Il giornalista Sergio Gonzalez, tramite il suo profilo Twitter ufficiale, ha comunicato che Lionelpotrebbe diventare un nuovo calciatore dela partireprossima estate. Come? Perché? Innanzitutto, si tratterebbe di un parametro zero in cui lo sforzo economico andrebbe a convogliarsi tutto nello – oneroso, va detto – stipendio. Il rinnovo tra il campione del mondo e il Paris Saint-Germain è in stallo e il Barcellona non potrebbe permettersi un ritorno di fiamma a causa dei problemi che i francesi stanno affrontando sul versante fair play finanziario. Opzioneperdiventa, dunque,, con la presenza di Javierche potrebbe essere la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimoneTogna : BOMBA dalla Spagna del giornalista Sergio A. González: 'L'#Inter vuole portare #Messi a Milano. Il rinnovo col #Psg… - sportface2016 : Bomba dalla Spagna: l'#Inter pensa a #Messi, #Zanetti possibile fattore chiave - farted94 : RT @SimoneTogna: BOMBA dalla Spagna del giornalista Sergio A. González: 'L'#Inter vuole portare #Messi a Milano. Il rinnovo col #Psg è ad u… - maignanism0 : RT @SimoneTogna: BOMBA dalla Spagna del giornalista Sergio A. González: 'L'#Inter vuole portare #Messi a Milano. Il rinnovo col #Psg è ad u… - CarloMonti94 : RT @SimoneTogna: BOMBA dalla Spagna del giornalista Sergio A. González: 'L'#Inter vuole portare #Messi a Milano. Il rinnovo col #Psg è ad u… -

Con la '' innescatasua scorreggia, quel ragazzo irriverente e temerario che, purtroppo, dopo 3 anni si suicidò , aveva raso al suolo un mito e in pochi secondi aveva distrutto il padre ...1 Antonio Conte tornerà all'Inter. Ne è convinto Antonio Cassano cheBobo Tv esprime la propria idea in merito ai piani futuri del club di viale della Liberazione. 'Inzaghi se non vince la Champions League salta e sono convinto che all'Inter tornerà Conte in ......atomica. A vestire i panni del protagonista è Cillian Murphy - noto per il suo ruolo nella serie Peaky Blinders e recentemente confermato nel cast di Small Things Like These , prodotto...

Susegana. Bomba della Prima Guerra mondiale nel cimitero di Colfosco, rimarrà chiuso per sette giorni ilgazzettino.it

Antonio Conte tornerà all’Inter. Ne è convinto Antonio Cassano che dalla Bobo Tv esprime la propria idea in merito ai piani futuri del club di viale della Liberazione. “Inzaghi se non vince la ...SUSEGANA (TREVISO) - Spunta una bomba durante l’esumazione delle tombe: il cimitero monumentale di Colfosco, vicino alla chiesa di San Daniele, chiude per una settimana. Giovedì ...