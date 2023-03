Bologna, ragazza cieca sfrattata per cane-guida riceve offerte casa (Di sabato 25 marzo 2023) (Adnkronos) – “Ho ricevuto una chiamata della ministra per le Pari Opportunità e Disabilità Alessandra Locatelli per esprimermi la sua solidarietà. Mi ha pure invitata con la mia cagnolina, quando poi l’avrò, ad andare a trovarla”. A dirlo ai microfoni del Tgr Emilia-Romagna è Camilla Di Pace, la 31enne non vedente di Bologna alla quale la proprietaria di casa non ha rinnovato il contratto d’affitto perché non vuole cani in casa, nonostante l’animale in questione sia il cane guida della ragazza. Camilla ha però raccontato di aver ricevuto offerte di alloggi, stanze o monolocali da tanti bolognesi, colpiti dalla sua storia, compresa la vicesindaca di Bologna, Emily Clancy. “Da una parte temevo l’indifferenza – ha detto ancora Camilla al Tgr – ma ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 25 marzo 2023) (Adnkronos) – “Ho ricevuto una chiamata della ministra per le Pari Opportunità e Disabilità Alessandra Locatelli per esprimermi la sua solidarietà. Mi ha pure invitata con la mia cagnolina, quando poi l’avrò, ad andare a trovarla”. A dirlo ai microfoni del Tgr Emilia-Romagna è Camilla Di Pace, la 31enne non vedente dialla quale la proprietaria dinon ha rinnovato il contratto d’affitto perché non vuole cani in, nonostante l’animale in questione sia ildella. Camilla ha però raccontato di aver ricevutodi alloggi, stanze o monolocali da tanti bolognesi, colpiti dalla sua storia, compresa la vicesindaca di, Emily Clancy. “Da una parte temevo l’indifferenza – ha detto ancora Camilla al Tgr – ma ...

