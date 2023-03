Bologna capitale delle drag queen. C'è anche Vanessa Van Cartier

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 25 marzo 2023). Se negli Usa il Tennessee vieta gli spettacoli dinegli spazi pubblici, in Italia (per ora) la culturacontinua a crescere. In tv ci sono sempre più programmi dedicati allee orail primo festival nazionale, “& Friends”. L’evento, ispirato dallarace del leggendario RuPaul e dai festival americani e londinesi, è in programma sabato 25 e domenica 26 marzo all’ex bocciofila Pontelungo (via Agucchi 121/14) a. L’ideatrice della due giorni ricca di spettacoli e divertimento tutto dedicato allo sfavillante mondo del ...