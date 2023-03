Bollette e bonus famiglie: a chi spetta, requisiti e come richiederlo (Di sabato 25 marzo 2023) Com’è noto, i rincari dell’ultimo periodo hanno dato del filo da torcere alla famiglie, che si sono viste costrette a rimodulare le proprie abitudini. Ora, cresce l’attesa per il prossimo decreto Bollette che varrà circa 5 miliardi di euro e sarà foriero di importanti novità per i consumatori. Al netto degli imprevisti, dovrebbe essere confermato l’azzeramento degli oneri di sistema così come l’Iva al 5% per le Bollette del gas. Su quelle della luce, invece, ritorneranno gli oneri che saranno però controbilanciati così da venire incontro ed aiutare le famiglie. Il decreto sarà pubblicato entro la prossimo settimana e le misure suddette dovrebbero interessare i mesi di aprile giugno. bonus famiglie Bollette: requisiti, a chi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 25 marzo 2023) Com’è noto, i rincari dell’ultimo periodo hanno dato del filo da torcere alla, che si sono viste costrette a rimodulare le proprie abitudini. Ora, cresce l’attesa per il prossimo decretoche varrà circa 5 miliardi di euro e sarà foriero di importanti novità per i consumatori. Al netto degli imprevisti, dovrebbe essere confermato l’azzeramento degli oneri di sistema cosìl’Iva al 5% per ledel gas. Su quelle della luce, invece, ritorneranno gli oneri che saranno però controbilanciati così da venire incontro ed aiutare le. Il decreto sarà pubblicato entro la prossimo settimana e le misure suddette dovrebbero interessare i mesi di aprile giugno., a chi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LegaSalvini : ?? IL MINISTRO GIORGETTI: 'DA APRILE IVA AL 5% SUL GAS E BONUS SOCIALE' #Giorgetti: 'Il governo ha allo studio un p… - CorriereCitta : Bollette e bonus famiglie: a chi spetta, requisiti e come richiederlo - ilmeteoit : #Bollette: arriva il #Bonus #Famiglie, con diverse novità - qui_finanza : Due nuovi bonus bollette in arrivo: di cosa si tratta - GPanthers : Bollette, i nuovi bonus per famiglie e imprese -