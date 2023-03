Bojan Krkic commenta il ritiro | “Decisione difficile | il calcio è la mia vita”

(Di sabato 25 marzo 2023) In un’intervista concessa a Sport,è tornato a parlare del suo addio al: “Non è stata unafacile, ilè la mia. Tuttavia penso che sia importante capire quando dire basta e avere coraggio. Io non volevo avere un brutto ricordo del, perciò ho smesso. Mi sento realizzato come giocatore, non avrei mai pensato di vivere una carriera del genere“. L’ex Milan e Roma, tra le altre, ha poi fatto chiarezza sul suo futuro: “Credo che il ruolo ideale per me possa essere quello del direttore sportivo. Mi reputo qualificato per svolgerlo. Iniziare a lavorare al Barcellona sarebbe il massimo. È la mia base sia strutturale e professionale, sarei felice di aprire un’altra tappa nelle loro strutture“. SportFace.

Durante la conferenza stampa odierna in cui ha annunciato il ritiro dal calcio professionistico, l'ex calciatore del Barcellona ha parlato anche di un possibile futuro ancora all'interno del mondo del pallone: 'Tornare in un altro ruolo Il Barca per me è una famiglia, poter aiutare il club e renderlo più grande mi ... Da bambino prodigio al Barcellona al ritiro anticipato all'età di 32 anni: ha detto 'basta' col calcio giocato. L'estroso attaccante di movimento ha ufficializzato la scelta attraverso una conferenza stampa convocata all'interno del Camp Nou: "Ho fatto il provino ...

Bojan Krkic rompe il silenzio e annuncia una notizia davvero clamorosa. Il gioiellino ex Barcellona e Milan non ha avuto ripensamenti nella sua decisione ...