Bojan dopo il ritiro | «Voglio diventare ds | sul Barcellona…»

(Di sabato 25 marzo 2023) Le parole diKrkic, ex calciatore spagnolo,l’annuncio deldal calcio giocato a 32 anni. I dettagliKrkic, ex Milan e Roma, ha parlato a Sportla decisione di ritirarsi dal calcio giocato. PAROLE – «Ho disputato 16 stagioni a livello professionistico e mi sento realizzato come giocatore, non avrei mai immaginato di vivere una cosa del genere. È arrivato un momento in cui non volevo avere un brutto ricordo del calcio. È la mia vita, amo il calcio. Sono decisioni difficili da prendere ma credo che bisogna sapere quando è arrivato il momento di dire basta ed essere coraggiosi. E non permettere a nulla di oscurare il sogno che hai perseguito fin da bambino. Il ruolo di direttore sportivo penso che sia quello dove potrei dare un maggiore contributo. Mi ritengo qualificato ...

Le parole diKrkic, ex calciatore spagnolo,l'annuncio del ritiro dal calcio giocato a 32 anni. I dettagliKrkic, ex Milan e Roma, ha parlato a Sportla decisione di ritirarsi dal calcio ...Commenta per primo Durante la conferenza stampa odierna in cui ha annunciato il ritiro dal calcio professionistico, l'ex calciatore del BarcellonaKrkic ha parlato anche di un possibile futuro ancora all'interno del mondo del pallone: 'Tornare in un altro ruolo Il Barca per me è una famiglia, poter aiutare il club e renderlo più grande mi ...

Bojan Krkic ha appena annunciato il ritiro dal calcio, e ha commentato la decisione a Sport: "Ho disputato 16 stagioni e mi sono sentito realizzato come giocatore. Era arrivato un momento in cui non ...Bojan Krkic rompe il silenzio e annuncia una notizia davvero clamorosa. Il gioiellino ex Barcellona e Milan non ha avuto ripensamenti nella sua decisione ...