Blocco traffico Roma Domenica 26 marzo 2023, domani stop ai veicoli inquinanti: chi può circolare e chi no (Di sabato 25 marzo 2023) Blocco traffico Roma Domenica 26 marzo 2023, arriva lo stop ai veicoli inquinanti nella fascia verde per l'ultima Domenica ecologica. Si ferma nuovamente la circolazione in fascia verde per tutti i mezzi ritenuti maggiormente inquinanti: il Blocco di domani, per fasce orarie, riguarderà tutti i mezzi privati ad eccezione di alcune categorie specifiche. Vediamo pertanto chi potrà circolare e chi no. Orari Blocco traffico Roma domani Domenica 26 marzo 2023 Per il Blocco del traffico di domani, ...

