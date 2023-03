(Di sabato 25 marzo 2023) Un lungo percorso di studi e un difficile accesso alla specializzazione, per la quale non esiste alcun contributo economico come invece è per i ...

Un lungo percorso di studi e un difficile accesso alla specializzazione, per la quale non esiste alcun contributo economico come invece è per i ...... ha sottolineato il senatore del Pd 'l'intollerabile disparità esistente fralaureati nelle materie di area non medica, veterinari, odontoiatri, farmacisti,, chimici, fisici e ...Sono veterinari, odontoiatri, farmacisti,, chimici, fisici e psicologi. La proposta di legge di ...

Biologi specializzandi in ospedale senza diritti. Chi sono e cosa ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Biologi specializzandi in ospedale senza diritti. Chi sono e cosa chiedono Un lungo percorso di studi e un difficile accesso alla specializzazione, per la quale non esiste alcun contributo economico ...Il microbiologo e senatore padovano del Pd: «Compenso per il tirocinio anche a biologi, psicologi, patologi, chimici clinici e farmacisti» ...