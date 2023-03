Biden: 'Putin era convinto di smantellare la Nato' (Di sabato 25 marzo 2023) Guerra in Ucraina, dall'altra parte dell'Atlantico non si attenua il sostegno all'Ucraina: il primo ministro canadese Justin Trudeau e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden hanno approfittato ... Leggi su globalist (Di sabato 25 marzo 2023) Guerra in Ucraina, dall'altra parte dell'Atlantico non si attenua il sostegno all'Ucraina: il primo ministro canadese Justin Trudeau e il presidente degli Stati Uniti Joehanno approfittato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Travaglio: “Arresto di Putin? Zelensky e Biden esultano ma non riconoscono la Corte penale dell’Aja perché temono d… - putino : Il Fake Quotidiano oggi intitola che Putin apre al piano di Xi (che prevede il rispetto della sovranità per tutti i… - fattoquotidiano : Putin apre al piano Xi e Biden ordina a Kiev: 'Niente tregua' Leggi Il Fatto Quotidiano ?? - RenatoMaiaron : Per Biden la Cina non fornisce armi alla Russia. I paesi scandinavi verso una forza aerea comune - Emanuelab1970 : RT @elisamariastel1: Ad un americano è stato chiesto chi preferisce tra tra Putin e Biden: Io sono per Putin. Biden è un satanista, pedofi… -