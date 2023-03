Biathlon, Campionati Italiani Senior Val Martello 2023: titoli per Tommaso Giacomel e Samuela Comola nelle mass start (Di sabato 25 marzo 2023) Si sono assegnati oggi, sabato 25 marzo, i titoli nelle mass start ai Campionati Italiani Senior 2023 di Biathlon, in corso in Val Martello: successi per Tommaso Giacomel nella 12.5 km maschile e per Samuela Comola nella 10 km femminile. Nella 12.5 km maschile vittoria per Tommaso Giacomel (G.S. Fiamme Gialle), che nonostante 4 errori al poligono, domina in 39’42?8, mentre la piazza d’onore va a Didier Bionaz (C.S. Esercito), con 2 errori nell’ultima serie, in 40’36?0. Gradino più basso del podio per Michael Durand (C.S. Esercito), con 20/20 al tiro, in 40’52?7. Nella 10 km femminile successo di ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) Si sono assegnati oggi, sabato 25 marzo, iaidi, in corso in Val: successi pernella 12.5 km maschile e pernella 10 km femminile. Nella 12.5 km maschile vittoria per(G.S. Fiamme Gialle), che nonostante 4 errori al poligono, domina in 39’42?8, mentre la piazza d’onore va a Didier Bionaz (C.S. Esercito), con 2 errori nell’ultima serie, in 40’36?0. Gradino più basso del podio per Michael Durand (C.S. Esercito), con 20/20 al tiro, in 40’52?7. Nella 10 km femminile successo di ...

