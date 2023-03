Berrettini-McDonald oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2023 (Di sabato 25 marzo 2023) Matteo Berrettini se la vedrà contro Mackenzie McDonald nel secondo turno del Masters 1000 di Miami 2023, torneo di scena sul cemento outdoor della città della Florida. L’americano, che quest’anno ha raggiunto il terzo turno agli Australian Open, ha iniziato il suo percorso sconfiggendo in maniera molto agevole il colombiano Daniel Elahi Galan. Per Berrettini, diciannovesima testa di serie della manifestazione, si tratta dell’esordio nel tabellone dopo il bye al primo turno. Gli scontri diretti sono 2-0 per l’azzurro, che partirà favorito anche in questa occasione secondo le quote dei bookmakers. Il romano è chiamato ad una risposta già da questo torneo dopo delle ultime apparizioni molto deludenti dal punto di vista fisico e tecnico. In palio ci sarebbe un terzo ... Leggi su sportface (Di sabato 25 marzo 2023) Matteose la vedrà contro Mackenzienel secondo turno deldi, torneo di scena sul cemento outdoor della città della Florida. L’americano, che quest’anno ha raggiunto il terzo turno agli Australian Open, ha iniziato il suo percorso sconfiggendo in maniera molto agevole il colombiano Daniel Elahi Galan. Per, diciannovesima testa di serie della manifestazione, si tratta dell’esordio nel tabellone dopo il bye al primo turno. Gli scontri diretti sono 2-0 per l’azzurro, che partirà favorito anche in questa occasione secondo le quote dei bookmakers. Il romano è chiamato ad una risposta già da questo torneo dopo delle ultime apparizioni molto deludenti dal punto di vista fisico e tecnico. In palio ci sarebbe un terzo ...

