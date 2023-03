Berrettini-McDonald oggi in tv, ATP Miami 2023: orario preciso, dove vederlo, programma, streaming (Di sabato 25 marzo 2023) L’italiano Matteo Berrettini scenderà in campo domani, sabato 25 marzo, nel torneo Miami Open presented by Itaù 2023 di tennis, di categoria ATP Masters 1000: a Miami, in Florida (USA), nel secondo incontro dalle 16.00 italiane sul Campo Court 1, l’azzurro, testa di serie numero 19, affronterà lo statunitense Mackenzie McDonald. LA DIRETTA LIVE DI Berrettini-McDonald (2° MATCH DALLE 16.00) Il match tra Matteo Berrettini e Mackenzie McDonald verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Tennis TV, Sky Go e Now. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’incontro del torneo di Miami. Chi affronterà Jannik Sinner al prossimo turno a ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) L’italiano Matteoscenderà in campo domani, sabato 25 marzo, nel torneoOpen presented by Itaùdi tennis, di categoria ATP Masters 1000: a, in Florida (USA), nel secondo incontro dalle 16.00 italiane sul Campo Court 1, l’azzurro, testa di serie numero 19, affronterà lo statunitense Mackenzie. LA DIRETTA LIVE DI(2° MATCH DALLE 16.00) Il match tra Matteoe Mackenzieverrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis, mentre la direttaverrà assicurata da Tennis TV, Sky Go e Now. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’incontro del torneo di. Chi affronterà Jannik Sinner al prossimo turno a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttopuntotv : ATP Miami: dove vedere Berrettini-McDonald oggi in TV e in streaming #tennis - musettina : RT @quindicizero: Non prendete impegni per domani! ?? Dalle 16, ora italiana, sul campo 1 tre partite consecutive con i nostri azzurri. In… - flazia26 : RT @WeAreTennisITA: TORNA IN CAMPO SINNER ???? Dopo la sconfitta a Indian Wells oggi (17:30 circa) torna in campo Jannik Sinner, sfiderà Lasl… - flazia24 : RT @WeAreTennisITA: TORNA IN CAMPO SINNER ???? Dopo la sconfitta a Indian Wells oggi (17:30 circa) torna in campo Jannik Sinner, sfiderà Lasl… - solounastella : RT @quindicizero: Non prendete impegni per domani! ?? Dalle 16, ora italiana, sul campo 1 tre partite consecutive con i nostri azzurri. In… -