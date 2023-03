Berrettini-McDonald in tv oggi, ATP Miami 2023: a che ora inizia, dove vederlo, streaming (Di sabato 25 marzo 2023) Torna in campo Matteo Berrettini. Il tennista romano è pronto al debutto nel Masters1000 di Miami e ha bisogno necessario di cambiare marcia dopo il ko prematuro ad Indian Wells con Taro Daniel e la sconfitta ai quarti di finale del Challenger di Phoenix con Alexander Shevchenko. Il suo primo avversario sul cemento della Florida sarà il padrone di casa Mackenzie McDonald. Lo statunitense, numero 55 delle classifiche mondiali, si è portato a casa il primo turno contro Daniel Elahi Galan per 6-4 6-2. Risultato che però non rispecchia pienamente l’andamento della sfida, poiché il nativo di Berkeley, California, ha dovuto annullare ben nove palle break nel corso della partita. Due i precedenti tra l’americano e l’azzurro, entrambi favorevoli a quest’ultimo. Il primo match è del gennaio 2019, ad Auckland Matteo si impose con un comodo 6-3 ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) Torna in campo Matteo. Il tennista romano è pronto al debutto nel Masters1000 die ha bisogno necessario di cambiare marcia dopo il ko prematuro ad Indian Wells con Taro Daniel e la sconfitta ai quarti di finale del Challenger di Phoenix con Alexander Shevchenko. Il suo primo avversario sul cemento della Florida sarà il padrone di casa Mackenzie. Lo statunitense, numero 55 delle classifiche mondiali, si è portato a casa il primo turno contro Daniel Elahi Galan per 6-4 6-2. Risultato che però non rispecchia pienamente l’andamento della sfida, poiché il nativo di Berkeley, California, ha dovuto annullare ben nove palle break nel corso della partita. Due i precedenti tra l’americano e l’azzurro, entrambi favorevoli a quest’ultimo. Il primo match è del gennaio 2019, ad Auckland Matteo si impose con un comodo 6-3 ...

