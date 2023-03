Bernardeschi: «Napoli? Sta facendo quello che ha fatto la Juve» (Di sabato 25 marzo 2023) Le parole di Federico Bernardeschi, esterno del Toronto ed ex Juventus, sulla stagione del Napoli. I dettagli Federico Bernardeschi ha parlato a TLN Soccer della stagione del Napoli. PAROLE – «Il Napoli sta facendo cose straordinarie. Una grande squadra, con top player. Ha fatto molto bene negli ultimi anni e si meritano tutto il successo che stanno avendo. Kvaratskhelia è un giocatore fuori categoria! Le altre che stanno dietro il Napoli sono grandi squadre, le romane, le milanesi…e’ un bel duello quello per la lotta Champions. Invece il Napoli fino a questo momento sta facendo un qualcosa che anche noi alla Juve avevamo fatto». L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 marzo 2023) Le parole di Federico, esterno del Toronto ed exntus, sulla stagione del. I dettagli Federicoha parlato a TLN Soccer della stagione del. PAROLE – «Ilstacose straordinarie. Una grande squadra, con top player. Hamolto bene negli ultimi anni e si meritano tutto il successo che stanno avendo. Kvaratskhelia è un giocatore fuori categoria! Le altre che stanno dietro ilsono grandi squadre, le romane, le milanesi…e’ un bel duelloper la lotta Champions. Invece ilfino a questo momento staun qualcosa che anche noi allaavevamo». L'articolo ...

