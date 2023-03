Bernardeschi: “Il Napoli non sta facendo nulla di speciale, lo abbiamo fatto prima noi alla Juve” (Di sabato 25 marzo 2023) Bernardeschi su Juventus e Napoli: “Il Napoli sta facendo quello che abbiamo fatto noi alla Juve. E su Kvaratskhelia…”. In un’intervista a TLN Soccer, l’ex bianconero Federico Bernardeschi ha espresso solidarietà alla Juventus per le vicissitudini extra campo che ha dovuto affrontare quest’anno: ” Quello in corso è un campionato strano per la Juventus, perchè ha dovuto sopportare tante vicissitudini e questa è stata una bella mazzata per la squadra. Non se lo meritavano sicuramente, soprattutto i giocatori, gli uomini dentro lo spogliatoio, la società e i tifosi. Queste cose non fanno piacere ma si sono ritirati su molto bene. La Juve ha un dna, un ... Leggi su napolipiu (Di sabato 25 marzo 2023)suntus e: “Ilstaquello chenoi. E su Kvaratskhelia…”. In un’intervista a TLN Soccer, l’ex bianconero Federicoha espresso solidarietàntus per le vicissitudini extra campo che ha dovuto affrontare quest’anno: ” Quello in corso è un campionato strano per lantus, perchè ha dovuto sopportare tante vicissitudini e questa è stata una bella mazzata per la squadra. Non se lo meritavano sicuramente, soprattutto i giocatori, gli uomini dentro lo spogliatoio, la società e i tifosi. Queste cose non fanno piacere ma si sono ritirati su molto bene. Laha un dna, un ...

