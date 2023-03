Berlusconi dà la scossa: ecco la FI di Fascina. Via Cattaneo e Ronzulli (Di sabato 25 marzo 2023) scossa di Silvio: Cattaneo sostituito da Barelli come capogruppo alla Camera, Sorte al posto di Ronzulli in Lombardia. La fronda guidata da deputati vicini a Fascina Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 25 marzo 2023)di Silvio:sostituito da Barelli come capogruppo alla Camera, Sorte al posto diin Lombardia. La fronda guidata da deputati vicini aSegui su affaritaliani.it

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Tramonta l’era Ronzulli, sostituito il capogruppo Cattaneo. Scossa di Berlusconi per Forza Italia - FabioVaio : RT @LBasemi: Tramonta l'era Ronzulli, sostituito Cattaneo. Scossa di Berlusconi per Forza Italia - pengueraffaele : Finisce l’era Ronzulli, sostituito Cattaneo: Berlusconi dà la scossa a Forza Italia - alexsreborn8339 : RT @LBasemi: Tramonta l'era Ronzulli, sostituito Cattaneo. Scossa di Berlusconi per Forza Italia - GPTurchi : RT @LBasemi: Tramonta l'era Ronzulli, sostituito Cattaneo. Scossa di Berlusconi per Forza Italia -