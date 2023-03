Bergamo, foto intime da una tredicenne che lo segnala su Youpol: arrestato impiegato 24enne (Di sabato 25 marzo 2023) Lui aveva 20 anni, lei meno di 14 quando si sono conosciuti. Ora i due ne anno 24 e 18, ma lui, impiegato di Dalmine, nel Bergamasco, adesso si trova in carcere dopo un’operazione dei Carabinieri portata a termine nella serata di giovedì 23 marzo. Tutto, riporta il Corriere di Bergamo, è partito dalla denuncia della ragazza dello scorso mese ai Carabinieri della stazione di Martinengo alla quale era preceduta una segnalazione su Youpol, l’app della Polizia, indirizzata perlopiù ai giovani, che permette di comunicare episodi di bullismo e violenza domestica. Stando alla denuncia, la storia era iniziata nel 2018 su Instagram, ed era continuata fino ad oggi. Ma la neo maggiorenne, che proviene da un contesto familiare tribolato, si sentiva in trappola. M.C. – queste le iniziali del 24enne – l’aveva ... Leggi su open.online (Di sabato 25 marzo 2023) Lui aveva 20 anni, lei meno di 14 quando si sono conosciuti. Ora i due ne anno 24 e 18, ma lui,di Dalmine, nel Bergamasco, adesso si trova in carcere dopo un’operazione dei Carabinieri portata a termine nella serata di giovedì 23 marzo. Tutto, riporta il Corriere di, è partito dalla denuncia della ragazza dello scorso mese ai Carabinieri della stazione di Martinengo alla quale era preceduta unazione su, l’app della Polizia, indirizzata perlopiù ai giovani, che permette di comunicare episodi di bullismo e violenza domestica. Stando alla denuncia, la storia era iniziata nel 2018 su Instagram, ed era continuata fino ad oggi. Ma la neo maggiorenne, che proviene da un contesto familiare tribolato, si sentiva in trappola. M.C. – queste le iniziali del– l’aveva ...

