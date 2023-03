Bergamo e Brescia | nel Compasso d’oro 70 anni di storia del design industriale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EasyInve : Ieri sera i campanili di 448 comuni delle province di #Bergamo e #Brescia hanno suonato per ricordare le persone mo… - vivereitalia : Kuhn (Bper): 'Convinti al fianco di Bergamo Brescia Capitale della Cultura' - News24_it : Kuhn (Bper): 'Convinti al fianco di Bergamo Brescia Capitale della Cultura' - Valluch1 : @pavolsizz No. Emilia con toscana o con veneto. Conquista armata di Mantova, che torni tra i suoi consimili, e dazi… - vivereitalia : Gori: 'Bergamo e Brescia capitale unica della Cultura' -

"Abbiamo una responsabilità importante nei confronti dei clienti di. Bper ha una storia di banca di prossimità e non potevamo mancare a un'iniziativa come questo. Apprezziamo il fatto di chiamareal singolare Capitale della Cultura. ...L'installazione TheGate2023, di cui Bper Banca è main sponsor, rappresenta perfettamente il progetto di2023 che fa leva sulla cultura, intesa non solo come espressione artistica ma ...possono e devono crescere insieme secondo un paradigma che non abbiamo mai declinato fino in fondo. Questo gate lo dimostra. Possiamo dialogare, scherzare e fare esperienze insieme". ...

TheGate2023, due portali immersivi per Bergamo e Brescia Tiscali Notizie

I sindaci di Bergamo e di Brescia hanno dato il via al progetto di istallazione di The Gate 2023, due portali che metteranno in collegamento le due città , così che ...La Fondazione FS italiana ha infatti in programma per domenica 30 aprile di collegare Brescia e Bergamo, le due città Capitale italiana della cultura 2023, permettendo di arrivare da Milano. L’arrivo ...