Benzina, doppio gioco sporco a Berlino: come fregano l'Italia (Di sabato 25 marzo 2023) Ti pareva. Solo una decina di giorni fa a Strasburgo, galvanizzati dal round vinto contro l'Ue sullo stop alle auto a Benzina e diesel a partire dal 2035, si erano seduti allo stesso tavolo i ministri dei Trasporti di ben otto Paesi. Oltre ai quattro artefici dello sgambetto alla direttiva europea (Italia, Germania, Polonia e Bulgaria), anche l'Ungheria, la Slovacchia, la Romania e il Portogallo. Una minoranza di blocco invalicabile. In grado di impantanare la mazzata sull'industria dell'auto almeno fino alle prossimo Europee, quando le carte del potere continentale saranno rimescolate e magari la questione potrà essere affrontata con più pragmatismo e meno ideologia. Vittoria in tasca? Macché. Tra gli otto c'era un intruso. Manco a dirlo la Germania. Che mente flirtava con i ribelli, tesseva la sua rete con il nemico. Sfruttando la rivolta contro ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) Ti pareva. Solo una decina di giorni fa a Strasburgo, galvanizzati dal round vinto contro l'Ue sullo stop alle auto ae diesel a partire dal 2035, si erano seduti allo stesso tavolo i ministri dei Trasporti di ben otto Paesi. Oltre ai quattro artefici dello sgambetto alla direttiva europea (, Germania, Polonia e Bulgaria), anche l'Ungheria, la Slovacchia, la Romania e il Portogallo. Una minoranza di blocco invalicabile. In grado di impantanare la mazzata sull'industria dell'auto almeno fino alle prossimo Europee, quando le carte del potere continentale saranno rimescolate e magari la questione potrà essere affrontata con più pragmatismo e meno ideologia. Vittoria in tasca? Macché. Tra gli otto c'era un intruso. Manco a dirlo la Germania. Che mente flirtava con i ribelli, tesseva la sua rete con il nemico. Sfruttando la rivolta contro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Libero_official : Dalla #Germania l'accordo con Bruxelles per il via libera alla 'benzina pulita' tedesca ma non a quella italiana… - MARCOins : @NicolaPorro Ma alla fine la classe operaia potra mai votare se schierarsi con la Russia pagando meno Benzina e gas… - markorusso69 : RT @PastoreFrance: @markorusso69 2,5 euro una bottiglietta di acqua da 0,5 LT. Più del doppio di un litro di benzina. - PastoreFrance : @markorusso69 2,5 euro una bottiglietta di acqua da 0,5 LT. Più del doppio di un litro di benzina. - tiramolla2005 : @SalvOasi Comprata per la mia Giulietta 1600 benzina, carburatore a doppio corpo, una belva! Pagata a rate, 50000 l… -