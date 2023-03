“Benvenuta Aurelia” Fiocco rosa per il super papà vip | l’annuncio con questa bellissima foto

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 25 marzo 2023)per la coppia vip,più bello.alla piccolae immensa gioia per mamma e, insieme da 20 lunghi anni, e le piccole di casa Maxima di 7 anni e August di 5 anni. Fan in visibilio non appena appresa la notizia e cascate di cuori a commento del post più atteso. Mark Zuckerberg e Priscilla Chan genitori per la terza volta. Insieme dal lontano 2003, tra di loro non si può dire che il colpo di fulmine non sia scoccato subito. Il primo incontro tra Mark e Priscilla è avvenuto in maniera del tutto casuale, quando i due hanno preso parte a una festa organizzata da una confraternita dell’Università di Harvard. Entrambi in fila per andare in bagno ed è scoccato subito l’amore che è volato dritto alle nozze, celebrate nel 2012. Leggi anche: ...