(Di sabato 25 marzo 2023) Khvichapuò sorridere anche lontano da Napoli. La sua Georgia infatti ha vinto in maniera netta e travolgente contro la Mongolia in un’amichevole andata in scesaa Batumi.sorride: la Georgia vola Il match è iniziato con il gol del vantaggio dei padroni di casa realizzato da Volkovi, ma la Mongolia aveva pareggiato i conti con Batbold. Nel corso del secondo tempo invece i ragazzi allenati da Willy Sagnol ha dilagato grazie alla doppietta di Chakvetadze, oltre ai gol di Lobjanidze, Beridze e Zivzivadze. Vi sarete accorti che Kvara non compare nel tabellino dei marcatori e sicuramente avrete storto il naso, ma forse lamigliore per il fuoriclasse del Napoli è proprio questa. Nonostante il numero settantasette azzurro infatti sia rimasto in panchina per tutto il match, la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GassmanGassmann : Il fatto che a Roma il Cinema America non potrà più cambiare destinazione e che dovrà essere restaurato è davvero u… - berlusconi : La notizia della scomparsa di Laura Buco mi ha sorpreso e profondamente addolorato. Ho conosciuto Laura come una di… - Spazio_Napoli : Bellissima notizia per Kvaratskhelia: è successo oggi in Georgia! - 7marj : @GiorgiaMeloni Bellissima notizia! Torniamo a noi : è arrivata la bolletta della luce quasi triplicata a tutto il q… - babbadmnk : Ogni tanto ( ..ma tanto) una notizia BELLISSIMA ?? #VinceLibero??? -

La drammaticaè stata riportata da Leggo. Originaria di Civitanova Alta , Nicoletta era una ... come ha detto lei stessa a Repubblica in una recente intervista , "la suavita è ...La ragazza è tesserata per l'aad La Fenice di Pecetto Laura Squarise durante una competizione di Massimo Castellaro Unaper la comunità sportiva valenzana. Laura Squarise dell'Asd La Fenice di Pecetto di Valenza è stata convocata dal Commissario Tecnico Mirko Celestino per vestire la maglia della ...'Ringrazio gli amici di Pulp in Valmaremola per laserata dal Ristorante 'Bosio' a Bardino Nuovo e soprattutto per il tanto bene che fanno per le nostre comunità, sempre con goliardia e ...

Kvaratskhelia, bellissima notizia: da Madrid è arrivato il regalo che aspettava Corriere dello Sport

Vendo bellissima HONDA CRF 450 RX 2022 enduro. Moto in perfetto stato con 90 ore all'attivo e pistone da poco cambiato. Sospensioni revisionate. Doppia omologazione a libretto ( anche motard ). La ...La prima gara sprint della MotoGp restituisce almeno due certezze: la prima è per la Dorna e per Carmelo Ezpeleta: la mezza gara del sabato è bellissima, pericolosa ma bellissima. E non era scontato, ...