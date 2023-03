Bayern Monaco, Tuchel si presenta: 'Un onore essere qui'. E Kahn: 'Non eravamo soddisfatti, serviva la svolta' (Di sabato 25 marzo 2023) Dopo l’esonero di Julian Nagelsmann, il Bayern Monaco ha ingaggiato come sostituto Tomas Tuchel. Il tecnico, ex Psg e Chelsea, ha preso... Leggi su calciomercato (Di sabato 25 marzo 2023) Dopo l’esonero di Julian Nagelsmann, ilha ingaggiato come sostituto Tomas. Il tecnico, ex Psg e Chelsea, ha preso...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : .@FCBayern, domani l'esonero di #Nagelsmann. Accordo di 2 anni e mezzo con #Tuchel - Eurosport_IT : Il sorteggio dei Quarti di Finale: ???? REAL MADRID ?? CHELSEA ?????????????? ???? INTER ?? BENFICA ???? ?????????????? MANCHESTER CITY… - sportli26181512 : Champions League, i 6 allenatori che hanno vinto la coppa da subentrati: È successo, in media, una volta ogni cinqu… - cmdotcom : #BayernMonaco, #Tuchel si presenta: 'Un onore essere qui'. E Kahn: 'Non eravamo soddisfatti, serviva la svolta' - GandolaTommaso : RT @contrasti_sport: Il laptop-trainer per eccellenza: quello che sveglia la moglie nel senno gridando i nomi dei calciatori, che in campo… -