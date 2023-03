Bayern Monaco | Tuchel è sicuro | «Possiamo vincere tutto»

(Di sabato 25 marzo 2023) Le prime parole di Thomascome nuovo allenatore del. Tutti i dettagli sul tecnico tedesco Thomasha parlato in conferenza stampa in occasione della presentazione come nuovo allenatore del. PAROLE – «È un onore essere stato cercato dal. I miei più sinceri ringraziamenti per la fiducia vanno a Oliver Kahn, Hasan Salihamidži?, Herbert Hainer e Uli Hoeneß. Anche se lavori all’estero per un po’, diventi ancora più consapevole dell’importanza del. Il DNA di questo club è intrinsecamente legato alla vittoria. La squadra che avrò a disposizione è una delle più talentuose e più forti d’Europa. Puoi giocare per qualsiasi titolo con questa squadra. Ho scelto il ...

Il nuovo tecnico del Bayern Monaco, Thomas Tuchel, si è presentato in conferenza stampa: 'Essere cercato da questo club è un onore. Ringrazia per la fiducia la dirigenza, da Kahn a Salihamidzic, passando per Hainer e Hoeneß.' Oliver Kahn, amministratore delegato del Bayern Monaco, ha spiegato il perché dell'esonero di Julian Nagelsmann: "Gli ultimi giorni sono stati difficili per tutti noi. C'è stata una notte, anche due, in cui non ho dormito bene. Queste sono..."

Federico Chiesa, attaccante classe 1997 della Juventus e della nazionale azzurra, sarebbe particolarmente stimato dal Bayern Monaco: stando a quanto riportato da "Calciomercato.it", il giocatore ...Dopo il clamoroso esonero da parte del Bayern Monaco, Julian Nagelsmann potrebbe non aspettare il termine della stagione per ripartire. Come riportato da Football Insider infatti, il Tottenham sarebbe ...