Bayern Monaco | Kahn | «Addio di Nagelsmann? Non ho dormito…»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 25 marzo 2023) Le parole di Oliver, amministratore delegato del, sulla decisione di esonerareOliverha parlato in conferenza stampa in occasione della presentazione di Thomas Tuchel al. PAROLE – «Gli ultimi giorni sono stati difficili per tutti noi. C’è stata una notte, anche due, in cui non ho dormito bene. Queste sono le cose meno divertenti del nostro lavoro, ma purtroppo ne fanno parte. Dietro a un allenatore c’è anche una persona, non dimentichiamocelo. Abbiamo lavorato insieme a Julianper due anni, è un ottimo allenatore e ci siamo sempre trovati bene a livello personale. Abbiamo lavorato bene insieme. Di 10 partite in Bundesliga però ne abbiamo vinte 5, pareggiate 3 e perse 2. Non è questa la ...