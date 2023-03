Bayern, le vere ragioni della staffetta Tuchel-Nagelsmann (Di sabato 25 marzo 2023) In poche ore il tecnico più promettente degli ultimi 20 anni rimpiazzato dall'ex allenatore del Chelsea. Ma il Bayern è ancora in corsa in Bundesliga e Champions. Ecco cosa è successo Leggi su ilgiornale (Di sabato 25 marzo 2023) In poche ore il tecnico più promettente degli ultimi 20 anni rimpiazzato dall'ex allenatore del Chelsea. Ma ilè ancora in corsa in Bundesliga e Champions. Ecco cosa è successo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... YvanGoSlow24 : @giovaeffe Offerte talmente vere che poi puntualmente hanno preso altri portieri. hantanovic sul campo ha fatto gli… - Luigiciccarella : @armagio Le italiane ancora non hanno fatto risultato contro le vere big (Bayern, city, Real). - EasyRossonero : Le vere finali City-Bayern e Real-Chelsea... Noi 4 Siamo dalla parte fortunata del tabellone - MattiaMelara8 : Percentuali VERE Real 0% City 25% Bayern 30% Chelsea 40% Napoli 45% Inter 49% Benfica 49% Per me, il Milan è la p… - milanecon : RT @tuskatore: Vi dico io le vere possibilità di passare con le squadre ai quarti: Bayern 0% City 0% Real 0.1% Chelsea 20% Benfica 20% Napo… -