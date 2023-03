Bayern | ecco Tuchel | ' Mi spiace per come è avvenuto il tutto | ma è un onore essere qui'

(Di sabato 25 marzo 2023) Non solo una presentazione, ma anche una conferenza di spiegazione, quasi di giustificazione. Perché l'esonero improvviso di Julian Nagelsmann non è piaciuto a molti tifosi. Per questo l'...

Bayern, le vere ragioni della staffetta Tuchel-Nagelsmann. In poche ore il tecnico più promettente degli ultimi 20… - Bayern, Salihamidzic: "Ecco perchè è stato esonerato Nagelsmann"

Julian Nagelsmann, ex tecnico delMonaco IL PARERE DI BRAZZO Anche Salihamidzic ha voluto dire la sua sulla situazione: 'So che non è stata una scelta popolare, ma abbiamo fatto la cosa ...Ilha agito in fretta: martedì il primo colloquio con Tuchel, trovare un accordo non è stato difficile. E il 49enne tecnico tedesco è ora pronto a rimboccarsi le maniche. "E' un onore avere la ...Thomas Tuchel , nuovo allenatore delMonaco al posto dell'esonerato Julian Nagelsmann . E' stato presentato questa mattina e ha subito parlato chiaro: "È un onore essere stato cercato dal ...

Perché l’esonero improvviso di Julian Nagelsmann non è piaciuto a molti tifosi. Per questo l’amministratore delegato del Bayern Oliver Kahn e il direttore sportivo Brazzo Salihamidzic hanno voluto ...Oliver Kahn, amministratore delegato del Bayern Monaco ha rilasciato delle dichiarazioni in ... Non è questa la nostra ambizione. Ecco perché abbiamo dovuto prendere una decisione. Sugli obiettivi ...