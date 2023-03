"Basta traffico di esseri umani". La promessa di Salvini per il Mediterraneo (Di sabato 25 marzo 2023) Mentre continuano gli sbarchi di migranti sulle coste dei Paesi del Mediterraneo, i politici cercano di trovare soluzioni adeguate all'emergenza. Tra i primi a occuparsene è il leader leghista, Matteo Salvini, che promette un impegno totale per risolvere alla radice il nodo immigrazione. «Sul sistema Calabria noi stiamo lavorando in termine di aeroporti da Lamezia a Reggio Calabria, in termini di porti». Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, in collegamento telefonico con gli «Stati generali del Mediterraneo» in corso a Gizzeria (Catanzaro). «Voi - ha proseguito Salvini - parlate del Mediterraneo ed è fondamentale - questo è il mio impegno per i prossimi anni - che del Mediterraneo si parli a proposito di vita, non di morte, si ... Leggi su iltempo (Di sabato 25 marzo 2023) Mentre continuano gli sbarchi di migranti sulle coste dei Paesi del, i politici cercano di trovare soluzioni adeguate all'emergenza. Tra i primi a occuparsene è il leader leghista, Matteo, che promette un impegno totale per risolvere alla radice il nodo immigrazione. «Sul sistema Calabria noi stiamo lavorando in termine di aeroporti da Lamezia a Reggio Calabria, in termini di porti». Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo, in collegamento telefonico con gli «Stati generali del» in corso a Gizzeria (Catanzaro). «Voi - ha proseguito- parlate deled è fondamentale - questo è il mio impegno per i prossimi anni - che delsi parli a proposito di vita, non di morte, si ...

