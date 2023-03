Basket | l’Olimpia Milano batte il Bayern Monaco | highlights e sintesi – VIDEO

(Di sabato 25 marzo 2023)nettamente ilnella trentesima giornata di Eurolega 2022/23 e continuano a tenere vivo un sogno playoff che solo pochi turni fa sembrava ormai irraggiungibile. Dopo la prestigiosa vittoria contro il Fenerbahce ad Istanbul era importante dare continuità contro la squadra allenata da Andrea Trinchieri. Il protagonista della serata europea è stato ancora Shabazz Napier, guardia statunitense che è stata in grado di revitalizzare la stagione dei meneghini che stava prendendo una piega piuttosto negativa. 20 punti per lui, 14 quelli del francese Timothe Luwawu-Cabarrot, anche lui centrale nel 99-74 con cuisi è imposta sui tedeschi. Riguardiamo insieme ladel match di Eurolega 2022/23 che ha visto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportmediaset : Eurolega: l’Olimpia Milano stende il Bayern, tonfo Bologna contro il Real Madrid #basket - Gazzettadmilano : L’Olimpia si impossessa della partita con il Bayern fin dal primo quarto e vince dilagando 99-74 nonostante la prov… - infoitsport : Basket, l'Olimpia Milano sconfigge nettamente il Bayern Monaco e tiene vive le speranze playoff! Napier ancora una… - infoitsport : Basket, l'Olimpia Milano sconfigge nettamente il Bayern Monaco e tiene vive le speranze playoff! Napier ancora una… - infoitsport : Basket, l'Olimpia Milano sconfigge il Bayern Monaco in Eurolega e tiene vive le speranze playoff! -

Al Forum i tedeschi segnano per primi portandosi sullo 0 - 2, ma è'unico vantaggio della serata concesso dall', che nel primo quarto tiene il Bayern a soli 8 punti segnati mentre nel secondo ......giornata della regular season dell' Eurolega 2022/2023 di. ...COMPETIZIONE La cronaca - Fin dai primi minuti della partita'...La cronaca - Fin dai primi minuti della partitalavora ......2022/2023 di, la Virtus Bologna crolla in casa contro il Real Madrid . Finisce 96 - 79 per i fortissimi spagnoli, che bissano il successo ottenuto nell'ultimo turno controMilano. ...