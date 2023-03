Basket | Eurolega Virtus Bologna-Real Madrid 79-96 | Scariolo | “Mancata pazienza di cercare altre soluzioni”

(Di sabato 25 marzo 2023) Sergioha parlato nel post-partita di79-96, match valido per la trentesima giornata dell’2022/2023. Le “V” nere hanno combattuto contro una delle corazzate del torneo, ma la sconfitta fa allontanare sempre più il sogno dei playoff per Belinelli e compagni. Dopo la partitaha analizzato quanto successo sul parquet della Segafredo Arena. “Ilè una grandissima squadra, anche stasera hanno giocato benissimo su entrambi i lati del campo e gli faccio i complimenti – spiega– Ci hanno fatto tirare male nel primo tempo, ma noi abbiamo sbagliato atroppe volte il tiro da due. Serviva piùe tranquillità ...

... chiudendo sul +25 e con ben 99 punti segnati, miglior prestazione offensiva stagionale in. Tra gli uomini di Messina solida prestazione anche per Luwawu - Cabarrot (14 punti) mentre si è ...La cronaca e il tabellino di Olimpia Milano - Bayern Monaco 99 - 74 , match valido per la trentesima giornata della regular season dell'2022/2023 di. Al Forum di Assago grande prova degli uomini di Ettore Messina, che con una prestazione di alto livello regolano i bavaresi e si portano a una sola vittoria dall'ottavo ...Bologna: Belinelli 26, Ojeleye 18, Shengelia 10 Real Madrid: Hezonja 26, Yabusele 24, Deck 11 Leggi i commenti: tutte le notizie 24 marzo - 21:12

Basket, l'Olimpia Milano sconfigge il Bayern Monaco in Eurolega e tiene vive le speranze playoff! OA Sport

Non succede, ma se succede... L'Olimpia deve vivere così il successo contro il Bayern Monaco (99-74) che completa un'altra settimana perfetta in Eurolega. E' l'ottava vittoria nelle ultime nove gare e ...L’Olimpia Milano tiene ancora vivo il sogno playoff in Eurolega! I meneghini, dopo aver espugnato Istanbul battendo il Fenerbahce (75-82) nel recupero della ventiquattresima giornata martedì sera, ...