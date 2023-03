Basket, è derby in serie B: La Juvecaserta ospita Sala Consilina (Di sabato 25 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiAncora un derby per la Ble Decò Juvecaserta che ospita domani, domenica 26 marzo, al palaPiccolo di viale Medaglie d’oro il quintetto della Diesel Tecnica Sala Consilina. Dopo la vittoria ottenuta sul campo di Teramo, i bianconeri di coach Luise tornano tra le mura amiche, ancora senza Mastroianni, per affrontare un «avversario che – come sottolinea l’head coach della squadra bianconera – viene da una serie di buone partite, giocate anche contro avversari di buon livello, ed è sicuramente in un buon momento di forma. Sala Consilina, come tutte le squadre in questo periodo, sta producendo il suo massimo sforzo per raggiungere i propri obiettivi e dovremo fare una partita intensa per quaranta minuti per avere la meglio. Quella ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiAncora unper la Ble Decòchedomani, domenica 26 marzo, al palaPiccolo di viale Medaglie d’oro il quintetto della Diesel Tecnica. Dopo la vittoria ottenuta sul campo di Teramo, i bianconeri di coach Luise tornano tra le mura amiche, ancora senza Mastroianni, per affrontare un «avversario che – come sottolinea l’head coach della squadra bianconera – viene da unadi buone partite, giocate anche contro avversari di buon livello, ed è sicuramente in un buon momento di forma., come tutte le squadre in questo periodo, sta producendo il suo massimo sforzo per raggiungere i propri obiettivi e dovremo fare una partita intensa per quaranta minuti per avere la meglio. Quella ...

