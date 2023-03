Basket, 23^ giornata Serie A 2023: Scafati torna alla vittoria nell’anticipo con Trieste (Di sabato 25 marzo 2023) vittoria importantissima per la Givova Scafati, che torna al successo e conquista due punti fondamentali nella lotta alla salvezza. I campani vincono davanti al proprio pubblico per 93-85 contro la Pallacanestro Trieste. Scafati si porta a quota 16 punti e almeno per una notte si allontana dall’ultimo posto, mentre Trieste vede allontanarsi il treno playoff ed ora deve guardarsi le spalle. Una Scafati trascinata da un eterno David Logan, che ha messo a referto 20 punti. Stesso score anche per Stanley Okoye, ma importante anche la doppia doppia di Trevor Thompson con 14 punti e 12 rimbalzi. A Trieste non sono bastati i 26 di Frank Bartley. Dopo un primo quarto chiuso in parità (19-19), Scafati ha ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023)importantissima per la Givova, cheal successo e conquista due punti fondamentali nella lottasalvezza. I campani vincono davanti al proprio pubblico per 93-85 contro la Pcanestrosi porta a quota 16 punti e almeno per una notte si allontana dall’ultimo posto, mentrevede allontanarsi il treno playoff ed ora deve guardarsi le spalle. Unatrascinata da un eterno David Logan, che ha messo a referto 20 punti. Stesso score anche per Stanley Okoye, ma importante anche la doppia doppia di Trevor Thompson con 14 punti e 12 rimbalzi. Anon sono bastati i 26 di Frank Bartley. Dopo un primo quarto chiuso in parità (19-19),ha ...

