Baresi: «Inter vicina a battere la Juventus, speriamo ci riesca oggi»

Regina Baresi ha parlato in collegamento dalla Francia in merito a Inter-Juventus. L'ex giocatrice spera in una vittoria della squadra di Guarino

Regina Baresi sul match di oggi: «Più probabile l'Inter che faccia la Champions League o la Juventus che vinca il campionato? Sono due cose difficili, la Roma è già lanciata e l'Inter ha un po' di distacco dalla Juve. Le nerazzurre ci sono andate vicine a batterla, speriamo dunque c'è questo spirito ci possa guidare nella gara di oggi». Le sue parole a La 7.

