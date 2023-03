(Di sabato 25 marzo 2023) Nicolòè rientrato a Milano dopo la partita fra Italia e Inghilterra al Maradona. Dopo il pestone ricevuto da Rice, Mancini ha optato per un suo congedo. Ora riposo, prima di ritornare a lavorare con. Lo aspetta un mese di fuoco RECUPERI MENTALMENTE ? Niente di grave per. Il giocatore delaveva ricevuto un brutto pestone da Declan Rice mercoledì sera durante la partita fra Italia e Inghilterra, persa 1-2 dagli azzurri. Il centrocampista sardo ha fatto ritorno a Milano su consiglio del CT Mancini. Adesso riposerà prima di ritornare a disposizione di Inzaghi al. Serve ritrovare però il miglior. Non tanto fisicamente, ma mentalmente. Tanti, sbracciate ed evidenti segni di nervosismo in campo per l’ex Cagliari. Così non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Barella, no allarmi fisici! L'Inter lo rivuole al top: basta bronci - CdS - -

La Croce Rossa arriva con unae la porta via. Lo sportello dell'ambulanza viene lasciato ... Deglinon dati qui, in Calabria, non importa a nessuno. Il concetto è per tutti elementare: ...Dopo anni diper la presunta estinzione di difensori buoni per la Nazionale, il ct Roberto Mancini è ... In mezzo solo incursori (, Frattesi), esterni d'attacco (Orsolini, Caprari, Ciurria,...Prima la lite tra Lukaku eche in campo non si sono scambiati complimenti nel corso del ... Duesubito rientrati grazie a dei risultati positivi, salvo poi vedere la situazione esplodere ...

Barella, no allarmi fisici! L’Inter lo rivuole al top: basta bronci - CdS Inter-News.it

Il Ct ha parecchi problemi a partire dalla difesa. Col tramonto di Chiellini e i guai fisici di Bonucci, la coppia centrale non è più una certezza. L'importanza di chiamarsi Harry. Nella notte del 'Ma ...Simone Inzaghi rischia di essere in allarme anche per il centrocampo. Il centrocampista fortunatamente è tornato a Milano e ora potrà recuperare in vista dell’aprile di fuoco che aspetta i nerazzurri.