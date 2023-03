Banche in affanno | Borse ancora giù | il titolo che sprofonda

(Di sabato 25 marzo 2023) Francoforte sul Meno non è Zurigo. O forse sì. Non sono passate nemmeno due settimane dal salvataggio lampo del Credit Suisse per la regia del governo svizzero, di raccordo con Ubs, che un altro istituto europeo, forse quello più importante, sembra non stare sulle sue gambe: Deutsche Bank. Il cui, in una giornata che più difficile per l'intero comparto bancario europeo non poteva essere, è arrivato are del 15%, per poi recuperare parzialmente terreno sul finire di giornata. Tutto è cominciato nella notte di due giorni fa, quando i Credit default swap sulla banca, prodotti finanziari che consentono di assicurarsi contro il possibile fallimento di una società, spesso usati a scopi puramente speculativi, sono saliti al massimo. Veri e propri indicatori di rischio il cui costo a cinque anni si è impennato a 198 punti base dai 134 di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : #Banche in affanno, #Borse ancora giù. Sprofonda il titolo di #DeutscheBank #economia #25marzo #iltempoquotidiano… - ginugiola : RT @Radio1Rai: #Borse europee di nuovo in forte affanno, con perdite intorno al 2,5%. Sotto pressione ancora le banche a causa dei timori s… - donatotesta : RT @Radio1Rai: #Borse europee di nuovo in forte affanno, con perdite intorno al 2,5%. Sotto pressione ancora le banche a causa dei timori s… - OttobreInfo : RT @Radio1Rai: #Borse europee di nuovo in forte affanno, con perdite intorno al 2,5%. Sotto pressione ancora le banche a causa dei timori s… - Radio1Rai : #Borse europee di nuovo in forte affanno, con perdite intorno al 2,5%. Sotto pressione ancora le banche a causa dei… -

... destinata a mandare inmolti istituti che saranno costretti a coprirsi con costi pesanti ... I primi sono quelli che hanno comprato i Credit - default swap dellein crisi; in parole ...Le grandisono ine al momento non si sa quale sarà la soluzione e l'esito di talune decisioni. Anche le imprese e i cittadini iniziano a preoccuparsi per un possibile nuovo effetto ...... primi scambi a 0,132 euro per poi stabilizzarsi a 0,126 euro a fronte di un listino in. ... Lecreditrici di Risanamento convertiranno l'attuale credito pari a circa 566 milioni in quote ...

Banche in affanno, Borse ancora giù. Sprofonda il titolo di Deutsche Bank Il Tempo

La crisi bancaria ha infatti alcuni chiari vincitori. I primi sono quelli che hanno comprato i Credit-default swap delle banche in crisi; in parole semplici chi ha comprato prodotti derivati che ...In un contesto odierno di titoli bancari in affanno si inserisce l'analisi su Ubs/Cs della multinazionale nella gestione del risparmio ...