Balotelli risponde a Mancini su Instagram | «Attaccanti in Italia ci sono ancora e sono in forma»

(Di sabato 25 marzo 2023) Marioche su una storiatorna sulle polemiche degli ultimi giorni inerenti all’e ai pochi giocatori convocabili dal ct Robertoper l’attacco azzurro. Nelle ultime settimana il Ct dell’ha portato avanti la sua crociata personale sulla mancanza di talenti soprattutto in fase offensiva: «In attacco abbiamo problemi ma non perché non ci siano talenti. Ma devono giocare e non giocano», aveva detto lo stessonegli scorsi giorni prima dell’esordio con ko dell’contro l’Inghilterra nelle qualificazioni a Euro2024. Classe ’90, attualmente a Sion,ha risposto alla provocazione del Ct tramite il proprio profilo: «inci ...

Che sia una risposta alle parole di Roberto Mancini ('In attacco abbiamo problemi ma non perché non ci siano talenti. Ma devono giocare e non giocano') è chiaro: Mario Balotelli usa i social per far sapere la sua opinione, con tanto di autocandidatura nemmeno tanto sotto intesa. 'Attaccanti in Italia ci sono ancora e sono in forma... fidatevi' scrive in una storia

