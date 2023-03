Balotelli replica a Mancini | “In Italia gli attaccanti ci sono ancora | fidatevi”

Leggi su sportface

(Di sabato 25 marzo 2023) Attraverso una storia sul suo profilo Instagram, Marioha voluto rispondere al ct dell’Roberto. “inciin forma…” ha scritto l’attaccante del Sion. Il riferimento è alle parole di, che aveva dichiarato: “In attacco abbiamo problemi ma non perché non ci siano talenti. Ma devono giocare e non giocano“. L’ex Milan e Inter ha poi aggiunto: “Il rimpianto è il sentimento di chi periodicamente non impara la lezione e ci arriva quando tutto finisce o è andato o semplicemente non arriverà mai“. Parole che sanno di un’autocandidatura, neanche particolarmente velata, a vestire la maglia numero 9 della Nazionale. Difficile che...