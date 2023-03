Balotelli contro Mancini: «In Italia gli attaccanti ci sono ancora» (Di sabato 25 marzo 2023) Le parole di Mario Balotelli, attaccante del Sion, sulla situazione centravanti per la Nazionale Italiana. I dettagli Mario Balotelli, attraverso il suo profilo Instagram, ha risposto a Roberto Mancini in merito alla penuria di centravanti per l’Italia. PAROLE – «attaccanti in Italia ci sono ancora e sono in forma… fidatevi. n attacco abbiamo problemi ma non perché non ci siano talenti. Ma devono giocare e non giocano. Il rimpianto è il sentimento di chi periodicamente non impara la lezione e ci arriva quando tutto finisce o è andato o semplicemente non arriverà mai». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 marzo 2023) Le parole di Mario, attaccante del Sion, sulla situazione centravanti per la Nazionalena. I dettagli Mario, attraverso il suo profilo Instagram, ha risposto a Robertoin merito alla penuria di centravanti per l’. PAROLE – «inciin forma… fidatevi. n attacco abbiamo problemi ma non perché non ci siano talenti. Ma devono giocare e non giocano. Il rimpianto è il sentimento di chi periodicamente non impara la lezione e ci arriva quando tutto finisce o è andato o semplicemente non arriverà mai». L'articolo proviene da Calcio News 24.

