Ballando con le Stelle, il governo interviene sui voti social: “La Rai mostri i documenti segreti” (Di sabato 25 marzo 2023) Ballando con le Stelle voti governo. Ennesima tegola per la Rai. Dopo lo scandalo del bacio di Rosa Chemical e Fedez al Festival di Sanremo scoppia la bufera sui voti social di Ballando con le Stelle, il talent show di Raiuno condotto da Milly Carlucci. La scorsa edizione è finita sotto la lente di ingrandimento ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 25 marzo 2023)con le. Ennesima tegola per la Rai. Dopo lo scandalo del bacio di Rosa Chemical e Fedez al Festival di Sanremo scoppia la bufera suidicon le, il talent show di Raiuno condotto da Milly Carlucci. La scorsa edizione è finita sotto la lente di ingrandimento ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... semprelibri : RT @claraspada: #IlPesoDelleParole #SalaLettura @Alberto63Al Venti di maggio, che ballate sul mare, ballando in girotondi gioiosi di so… - defencelouess : RT @HSHQIta: Harry ballando con indosso un cappello a forma di gatto sul palco del #LoveOnTourTokyo #Night2 ???? (via INTSonyMusicJP) http… - PicciottiTV : RT @tv_news_24: Oltre a Gene Gnocchi, gli altri ospiti di Nunzia De Girolamo saranno l’attore e giudice di 'Ballando con Le stelle’' Fabio… - tv_news_24 : Oltre a Gene Gnocchi, gli altri ospiti di Nunzia De Girolamo saranno l’attore e giudice di 'Ballando con Le stelle’… - tharryswk : RT @HSHQIta: Harry ballando con indosso un cappello a forma di gatto sul palco del #LoveOnTourTokyo #Night2 ???? (via INTSonyMusicJP) http… -