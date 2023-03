Bagnaia trova traffico | che gesto di stizza!

(Di sabato 25 marzo 2023) Peccose la prende con Miguel Olivera che rallenta per far allontanare il gruppo che aveva ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... turkaill : Comunque Bastianini trova sempre il modo di cagare il cazzo a Bagnaia, in questo caso regalando la pole a quel coglione di Marquez -

Peccose la prende con Miguel Olivera che rallenta per far allontanare il gruppo che aveva ...Talento ovunque, Ducati davanti. Guardando la griglia di partenza della MotoGp 2023 non sinemmeno un pilota di medio livello. Tutti forti, alcuni fortissimi: sotto le tute e i caschi ......Nona posizione per Pecco, che ha effettuato solamente dieci giri. Solo Jorge Martin ne ha fatti di meno. Il campione iridato in carica siin mezzo a Quartararo 8° e Marc Marquez 10°. ...

Tutti contro Bagnaia, il paradosso della MotoGp: una griglia di campioni e il rischio di sembrare un… Il Fatto Quotidiano

Pecco Bagnaia col numero 1 Ducati in Portogallo, sul circuito di Portimao, nella gara inaugurale della MotoGp, per difendere il titolo. «Mi sarebbe piaciuto sfidare Valentino al top. Presto sposerò Do ...Sta per alzarsi il sipario sulla 75^ edizione del Motomondiale: scopriamo le quote dei bookmaker su MotoGP, Moto2 e Moto3.