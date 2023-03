Bagnaia subito a segno | vince la gara sprint di Portimao

Leggi su ildenaro

(Di sabato 25 marzo 2023)(PORTOGALLO) (ITALPRESS) – E’Pecco. Il campione del mondo in carica, in sella alla sua Ducati,la primanella storia della MotoGp. Sul circuito di, sede del Gran Premio del Portogallo che inaugura la stagione 2023 del motomondiale, il pilota torinese – scattato dalla seconda posizione in griglia – va are approfittando nell’ultimo giro di un errore di Jorge Martin, alla fine secondo con la Desmosedici targata Prima Pramac. Completa il podio Marc Marquez con la Honda, protagonista qualche ora prima nelle qualifiche dove aveva conquistato la pole. Quarta piazza per Jack Miller con la Ktm, quindi le due Aprilia di Maverick Vinales e Aleix Espargarò che precedono l’Aprilia RNF dell’idolo di casa ...