Bagnaia implacabile | supera Martin all' ultimo giro

Nella prima Sprint dell'era MotoGP, nbsp; Peccoha beffato proprio all'ultimo giro Jorge Martin, che fin dalle prime tornate di questa mini - gara pareva avere un passo ...D'altrondenon ha solo fatto qualcosa di completamente inedito per il mondo delle corse, ... lo ha anche fatto contro un avversario veloce, determinato, a volte addiritturanel ......di Enea Bastianini a pilota ufficiale Ducati come compagno del campione del mondo Peccoin ... In questo caso la pista è stata il giudicee inappellabile . E come mazzata finale il ...

MotoGP, test Portimao: Bagnaia da record, Quartararo risale Motosprint.it

Pecco sbriciola il precedente primato. 2° Zarco davanti a Fabio, con l'unica moto non italiana in top 8. 6° Bastianini ...